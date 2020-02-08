فلذات اكبادنا .. اطفالنا في خطر مميت وقاتل .. والسبب هو ..؟!!

2020/02/08 | 14:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد بعض العمال العراقيين في ميناء "أم قصر" بالبصرة دخول مستمر لسفن وبواخر قادمة من الصين.

وأشاروا الى ان" احدى البواخر ستأتي الى البصرة مباشرة من الصين بعد رفض الامارات استقبالها تجنبا للفيروس الذي قد تحمله الباخرة معه".

اضافة الى غرق السوق العراقي بالبضائع الصينية وبالاخص المواد...

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