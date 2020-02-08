بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عراقية قيمتها 200 مليون دولار

2020/02/08 | 14:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إحباط هيئة النزاهة محاولة تهريب قطع أثرية قيمتها 200 مليون دولار بينها نسخة نادرة للتوراة.

ويوضح المقطع المصور، عبر صوت منسوب إلى مدير مكتب تحقيق النزاهة في ذي قار، أن "عملية تهريب قطع آثار وأبرزها نسخة نادرة من التوراة كان متفقاً عليها بين الجهة المهربة والجهة المستفيدة لقاء مبلغ 200 مليون دولار".

وأضاف أن ملاكات مكتبه تمكنت من إفشال محاولة التهريب، فيما تعرض فريق الضبط لإطلاقات نارية.

ولفت مدير مكتب تحقيق النزاهة في ذي قار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهربين المضبوطين، وفق مذكرة قضائية، كان لديهم خبير مختص بالبحث عن الآثار قام بنبش الموقع والتوصل إلى تلك القطع الآثرية.

وأردف بأن الآثار تحتوي على قطع تشتمل على تمثال وأختام حجرية، إضافة إلى مخطوطة من الجلد توقع الخبراء أن تكون نسخة قديمة ونادرة من التوراة يصل عمرها إلى 1500 عام قبل الميلاد.

وتابع إنه تم سوق المتهمين صحبة المبرزات الجرمية إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق؛ بانتظار الإجراءات القانونية اللازمة، منبهاً إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.

ونهبت آلاف القطع الأثرية من العراق خلال العقود القليلة الأخيرة، من بينها نحو 15 ألف قطعة أثرية من متحف بغداد إبان اجتياح قوات دولية للعراق والاطاحة بالنظام السابق عام 2003.

ولا تزال آلاف المواقع الأثرية في العراق عرضة للتنقيب العشوائي من قبل عصابات الجريمة المنظمة الذين يهربون ما يعثرون عليه إلى خارج البلاد.

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