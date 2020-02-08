التيار الصدري يكشف مخرجات اجتماع العيساوي مع متظاهري التحرير.. ويعلق على ماتداول في مواقع التواصل

2020/02/08 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف اعلام التيار الصدري، اليوم السبت، عن مخرجات اجتماع المعاون الجهادي لزعيم التيار ابو دعاء العيساوي، فيما بين ان اغلب ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاجتماع غير دقيق وفيه شيء من التهويل.وجاء في بيان اعلام التيار الذي تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “التقى المستشار الأمني لسماحة الزعيم […]

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