منظمة كابني تدعم العوائل العائدة إلى سنجار وقضاء الحمدانية

2020/02/08 | 14:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن أنشطة ومشاريع منظمة كابني في أعادة الحياة وتعزيز التماسك والمشاريع الإغاثية في محافظة نينوى ودهوك وزّعت منظمة كابني وبدعم من كاريتاس المانيا بتوزيع المساعدات الشتوية على ناحية سنوني مجمع (كوهبل ) على العوائل المحتاجة والبالغ عددهم (358) عائلة وذلك للمساهمة بدعم بالعوائل بالمواد (مدفاة نفطية – لايت شحن …

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