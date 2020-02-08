2020/02/08 | 14:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، السبت، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال خلية ارهابية في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية في المناطق المحررة.وقال المصدر لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “القوات الامنية وبناءً على معلومات استخباراتية افادت بوجود خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين يتنقلون في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال خلية ارهابية كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية في الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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