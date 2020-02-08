2020/02/08 | 14:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من وزير الداخلية المحترم ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة (الفريق عماد محمد محمود) المحترم.ادانت شرطة ذي قار الاعتداء الغير مبرر على رجل شرطة المرور من عناصر خارجة عن القانون اثناء تأديته لواجبه ” معتبره ان أي اعتداء على رجل الشرطة يعتبر اعتداء على هيبة الدولة وانتهاك للقانون والنظام العام.مستنكرة هذا الفعل الاجرامي الذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد شرطة ذي قار يشكل لجنة تحقيقه عليا لمعرفة الجناة الذين اعتدوا على منتسب المرور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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