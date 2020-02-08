أكثر من 600 ألف يؤدون امتحانات الابتدائية في البصرة

2020/02/08 | 14:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية تربية البصرة يوم السبت بتوجه أكثر من 600 ألف تلميذ وتلميذة لأداء امتحانات نصف السنة في المدارس الابتدائية وسط أجواء "رائعة".

وقالت المديرية في بيان، ورد لشفق نيوز، إن نحو 625 ألف تلميذ وتلميذة في عموم محافظة البصرة توجهوا لأداء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي، حسب الموعد الذي حددته وزارة التربية بالتنسيق مع المديرية العامة لتربية البصرة وسط اجواء رائعة".

وقال الأستاذ عباس محمد مهدي مدير قسم الأمتحانات إن "انسيابية الأمتحانات كانت جيدة جدا حيث جرت امتحانات اليوم الأول بمشاركة مثالية لتلاميذ المحافظة وكان هناك تعاون كبير مع الحكومة المحلية وتنسيق عالي المستوى مع القوات الأمنية التي وفرت الحماية التامة على مدارسنا".

وتابع مهدي أن "قسم الأمتحانات قام بتوفير المستلزمات التي من شأنها إنجاح الأمتحانات بالتعاون مع قسم الأشراف التربوي ومدراء المدارس وحسب التعليمات الوزارية".

وكانت الكثير من مدارس العراق في محافظات الوسط والجنوب قد توقف الدوام فيها جراء إضراب الطلاب والمدرسين على مدى أسابيع خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب الحاكمة.

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