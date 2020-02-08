فرات المحسن - ما آل أليه حال سائرون

2020/02/08 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فرات_المحسن لتبرير التحالف داخل كتلة سائرون أصر قادة الحزب الشيوعي العراقي على توصيف خيار تحالفهم، بأنه جاء وفق قناعة راسخة بضرورة التحالف مع قواعد التيار الصدري، وهم الشباب المهمش والعاطل عن العمل والفاقد للكثير من الامتيازات والباحث عن الكرامة الإنسانية، وأيضا التوافق ورغبة السيد مقتدى وما كانت تحويه تلميحاته الدائمة حول ضرورة الإصلاح وبناء دولة المواطنة.ولكن بداية تحالف سائرون جاءت تحمل سوسة خرابها، بس......

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