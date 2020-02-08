مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اعتقال مجموعة ارهابية تخطط لزعزعة امن واستقرار الانبار

2020/02/08 | 14:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،السبت، بان القوات الامنية القت القبض على مجموعة ارهابية تخطط القيام بعمليات اجرامية تستهدف القوات الامنية والمدنيين في الانبار .وقال المصدر لـ “العهد نيوز” ان ” القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على مجموعة ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين تتنقل في مناطق […]

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