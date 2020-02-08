البصرة.. نحو 625 ألف تلميذ وتلميذة توجهوا لأداء امتحانات نصف السنة

2020/02/08 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفادت مديرية تربية البصرة بتوجه أكثر من 600 ألف تلميذ وتلميذة لأداء امتحانات نصف السنة في المدارس الابتدائية وسط أجواء “رائعة”.وقالت المديرية في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم السبت، إن “نحو 625 ألف تلميذ وتلميذة في عموم محافظة البصرة توجهوا لأداء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي، حسب […]

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