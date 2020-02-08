انتحار فتاة في ذي قار

2020/02/08 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، أن المحافظة سجلت أول حالة انتحار خلال شهر شباط الحالي.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الطبية تلقت جثة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما أقدمت على الانتحار برمي نفسها في نهر الفرات وسط المحافظة".

وبين المصدر، أن "التحقيقات الأمنية والطبية في الحادث لا تزال جارية لمعرفة ملابساته".

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