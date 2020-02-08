محامي مصري يتهم الفنان محمد رمضان بالترويج للاغتصاب والشذوذ

2020/02/08 | 14:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تسببت أغنية "بم بم" التي طرحها الفنان المصري محمد رمضان مؤخرا، في اتهامه بالترويج للخمور والاغتصاب والشذوذ، بحسب ما جاء في بلاغ قدمه المحامي المصري أيمن محفوظ.

وطالب محفوظ بحبس رمضان على ذمة التحقيقات في شأن هذه الأغنية، كون مشاهد الفيديو كليب تروج لشرب الخمور والشذوذ والتحريض على اغتصاب النساء.

وقال المحامي في بلاغه، إن مشاهد الفيديو كليب تثير الغثيان، معتبرا أن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقا لقانون حظر شرب الخمر، ويعاقب بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الحبس إضافة للغرامة التي تقررها المحكمة.

وبين أنه يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر هذا الإعلان بأي وسيلة وهي بالطبع "الشركة المنتجة لهذا العمل"، مستطردا بأن الأغنية تتضمن الترويج للشذوذ الجنسي أيضا.

وأشار إلى أن رمضان ظهر وهو يتخيل أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهى الابتذال وسرعان ما يكتشف أن الفتاة في حقيقة الأمر رجل، لافتا إلى أن المشهد الثاني الصادم يكمن في دخول رمضان على إحدى السيدات في الحمام لعدة مرات ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم، بخلاف إشاراته الإباحية التي اعتاد أن يقوم بها إضافة إلى التعري الذي أصبح سمة للفنان.

وجاء في بلاغ المحامي، أن التحريض على الأفعال المنافية للآداب بمادة مصورة بغرض الاتجار والتوزيع، تصل فيه العقوبة إلى خمس سنوات، داعيا النائب العام للتحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا، وتقديم رمضان والمسؤولين عن إنتاج أغنية "بم بم" لمحاكمة جنائية عاجلة.

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