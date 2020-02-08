الفنانة الكويتية جواهر تعلن اصابتها بالسرطان

2020/02/08 | 14:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، عن إصابتها بمرض السرطان.

وشكل نبأ إصابة جواهر بالسرطان صدمة لجمهورها، الذي أعرب طيف واسع منه عن دعواته وأمنياته لها بالشفاء العاجل.

ونشرت جواهر الكويتية صورتين عبر حسابها على التطبيق، كانت الصورة الأولى معبرة عن الناجين من مرض السرطان، وعلقت عليها قائلة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب".

ونشرت صورة ثانية يبدو أنها التقطتها خلال وجودها في غرفة العلاج بالمستشفى وظهر فيها أحد الأجهزة الطبية وسرير العلاج، إلا أنها لم تظهر في الصورة وعلقت عليها قائلة: "يأتي بها الله إن الله لطيف خبير".

ووجدت الصور التي نشرتها جواهر الكويتية تفاعلا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي وتناقلوا نشرها داعين لها بالشفاء خاصة أن هذا الخبر أثار صدمة الكثيرين.

يُذكر أن النجمة جواهر الكويتية تزوجت في آذار 2015 من النجم الكويتي شهاب جوهر.

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