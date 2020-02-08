إيران تؤيد خطة خفض إنتاج أوبك

2020/02/08 | 14:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير النفط الايراني، بيغن زنكَنه، اليوم السبت، ان بلاده لا تعارض خفض انتاج النفط اذا وافق اعضاء اوبك على ذلك.

قال زنكَنه في بيان، إن بلاده تؤيد تخفيضات أكبر لإنتاج الخام من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذا وافقت أغلبية من الأعضاء على ذلك.

وأضاف "كانت هناك محادثات بشأن عقد اجتماع مبكر لوزراء أوبك قبل الاجتماع المقرر عقده في آذار".

وبين ان "كمية التخفيضات من جانب كل منتج لا يمكن رؤيتها حسابيا فقط، بدلا من ذلك، لكل دولة أسبابها الخاصة لتخفيض ناتجها المعقد".

كما أعرب عن دعم إيران لـ"أي تخفيض في الإنتاج وافقت عليه غالبية الدول الأعضاء في أوبك".

ويبحث منتجو أوبك حاليا ما إذا كانوا سيلتقون في موعد مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من آذار.

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