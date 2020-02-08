2020/02/08 | 14:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم السبت عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع جهاز الاستخبارات و شرطة الكمارك من ضبط حاوية مواد غذائية تالفة ( طحين مستورد) في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى على اتخاذ الإجراءات القانونية حسب قانون الكمارك رقم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط حاوية مواد غذائية تالفة في كمرك ام قصر الشمالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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