الحلبوسي يدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمان العربي في فلسطين: نرفض

2020/02/08 | 14:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي في دولة فلسطين، مشيرًا إلى أنه نحن بحاجه إلى عودة روح الكفاح العربي من أجل عودة فلسطين.

الحلبوسي: العراق يرفض ما يسمى بصفقة القرن، وإن موقف الشعب العراقي نابع من الإيمان بالوحدة العربية

قال الحلبوسي في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، إن "العراق يرفض حل القضية الفلسطينية من جانب واحد"، مشددًا على "وقوف الشعب العراقي مع الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

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أضاف أن "العراق يرفض ما يسمى بصفقة القرن، وإن موقف الشعب العراقي نابع من الإيمان بالوحدة العربية".

تابع "على الرغم من تحمل العراق مصاعب كثيرة، إلا أنه لم ينس مسؤولياته العربية"، مضيفًا أنه "ليس من العيب أن يطالب العربي بحقه التاريخي في فلسطين".أشار إلى أنه "نحن بحاجه إلى عودة روح الكفاح العربي من أجل عودة فلسطين".

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