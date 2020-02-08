تربية الفلوجة لـ”العهد نيوز”: القضاء بحاجة إلى 50 مدرسة لإنهاء الدوام الثلاثي

2020/02/08 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص شكا مدير قسم تربية قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار ضياء الحلبوسي اليوم السبت، من نقص كبير في الكوادر التدريسية والمباني المدرسية التي تضررت بشكل كبيرة نتيجة العمليات الإرهابية التي شهدها المحافظة، مبيناً أن القضاء بحاجة الى 50 مدرسة.وقال الحلبوسي، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “مدينة الفلوجة تشكوا من قلة الكوادر التعليمية […]

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