طالبة ايزيدية تفتتح معرضآ فنيآ حول الإبادة الايزيدية في جامعة دهوك

2020/02/08 | 14:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين الهسكاني يعد الرسم أداةً تعبيرية مهمة يمكن استعمالها كوسيلة للتعبير عن الأفكار التي تزور عقل الإنسان، فذلك يجعل لها وقعاً كبيراً في نفس كل شخص يراها، ويتفاعل معها بصورة بصرية.يستخدم الرسم للتعبير عن بعض الأحداث التي حدثت في فترة زمنية معينة، تحديداً تلك التي عاش الرسام بها، حيث إنّه …

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