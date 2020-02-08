2020/02/08 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، السبت، اعادة تأهيل ثلاثة مشاريع نفطية كبيرة في نينوى.وقال مدير المنتوجات النفطية فلاح المنديل، في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى ان “الكوادر الهندسية وبالتعاون مع الجهد الهندسي في وزارة النفط تمكنت من اعادة ثلاثة مشاريع نفطية كبيرة في المحافظة”.واضاف المنديل ان “نينوى تشهد تنفيذ اكثر من مصفى للنفط في المحورين الجنوبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط: اعادة تأهيل ثلاثة مشاريع نفطية كبيرة في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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