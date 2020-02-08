2020/02/08 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ماذا فعل النائب الكويتي «مرزوق الغانم» بمجلد صفقة القرن في الاردن المستقلة / ‏أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مكان صفقة القرن هي مزبلة التاريخ.وأمسك الغانم بمجلد صفقة القرن أثناء خطابه في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في عمّان، قائلا باسم الشعوب العربية أقول هذه صفقة القرن ومكانها مزبلة التاريخ وألقى بها […]

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