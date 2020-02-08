2020/02/08 | 14:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الشرطة الرياضي، اليوم السبت، ان الهيئة الادارية للنادي قررت تأجيل موعد الوحدة التدريبية الاولى للفريق.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة صدى، انه “نظرا للظروف الجوية وتعرض ملعب برايتي الى فيضان تقرر نقل الوحدة التدريبية لفريق الشرطة الى الملعب الثانوي لنادي اربيل ”.واضاف، ان “الوحدة التدريبية ستكون عند الساعة الـ٤ من مساء اليوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي الشرطة يؤجل الوحدة التدريبية لفريقه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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