2020/02/08 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ظهر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في شريط مسّجل من داخل مرقد معصومة في مدينة مشهد الإيرانية.وجاء هذا الفيديو في وقت تنتشر فيه الأنباء، عن فرض إقامة جبرية على الصدر في مدينة قم الإيرانية.ويقيم الصدر في مدينة قم الإيرانية، منذ فترة طويلة لغرض إكمال دراسة بحث خارج في حوزة قم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد شكوك “الإقامة الجبرية”.. ظهور جديد للصدر من داخل أحد المراقد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد شكوك “الإقامة الجبرية”.. ظهور جديد للصدر من داخل أحد المراقد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).