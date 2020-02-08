2020/02/08 | 14:52 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحلبوسي: القدس عربية وهي عاصمة دولة فلسطين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 14:52.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: القدس عربية وهي عاصمة دولة فلسطين) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: القدس عربية وهي عاصمة دولة فلسطين) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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