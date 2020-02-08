2020/02/08 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تشرب الماء منذ سنة..والنتيجة مذهلة! المستقلة / قالت امرأة إنها لم تشرب الماء لمدة عام كامل لتحسين حالتها الصحية.وبدأت، صوفي بارتيك، 35 عاما، وتعيش في جزيرة بالي بإندونيسيا، ما يعرف بالصوم الجاف منذ عام، وتزعم أن النتيجة كانت مذهلة حيث عالجت مفاصلها وعينيها المنتفختين، ومشاكل الجلد، والحساسية الغذائية، والمشاكل الهضمية.وتصوم […]

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