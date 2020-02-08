أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يدعون “تويتر” إلى وقف حسابات مسؤولين إيرانيين بينهم خامنئي وظريف

2020/02/08 | 15:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة “ساحات التحرير” دعا أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من بينهم السناتور الجمهوري البارز تيد كروز شركة تويتر إلى وقف حسابات مسؤولين إيرانيين.ودعا الأربعة وجميعهم أعضاء جمهوريون في خطاب لرئيس الشركة جاك دورسي إلى إلغاء حساب المرشد … Readmore

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