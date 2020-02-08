الصدر يوجه القبعات الزرق بالانسحاب من ساحات الاحتجاج.. ويوصي بـ18 اجراء

2020/02/08 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، بانسحاب القبعات الزرق من ساحات الاحتجاج، وتسليم مهمة حمايتها بيد القوات الامنية، فيما اوصى بـ18 اجراء من بينها منع اختلاط الجنسين في الخيم وتوحيد المطالب وتحديد ناطق رسمي باسم المتظاهرين.وذكر الصدر في تغريدة رصدتها “يس عراق”، 18 وصية شاملة، تضمنت سحب القبعات […]

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