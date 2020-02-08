الزاملي يكشف أسباب استثناء الحشد الشعبي في رسالة صالح العراقي إلى وزيري الداخلية والدفاع

2020/02/08 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، عن سبب استثناء الحشد الشعبي في الرسالة الموجهة من صالح محمد العراقي الى وزيري الدفاع والداخلية.

وقال الزاملي في تصريح إن استثناء الحشد الشعبي من الرسالة الموجهة الى وزيري الدفاع والداخلية وجميع صنوف القوات الامنية المسؤولة عن حماية المتظاهرين، قال إن ذلك جاء لتجنب أي احتكاك قد يحصل في ساحات التظاهر، أو التفاف أو تشويه على الحشد الشعبي، باعتباره مستهدفا من قبل عدة دول أبرزها أميركا.

وأضاف الزاملي أن الكثير من المتظاهرين لا يرغبون بوجود منتسبي الحشد الشعبي، مبينا أن الصدر يحاول المحافظة على الحشد وحمايته من أية إساءة، فيما أشار الى أن الانسحاب من ساحات التظاهر كان فقط للقبعات الزرق وليس للتيار الصدري، إذ سيتم الاعتماد على الاجهزة الامنية في حماية التظاهرات بالتعاون مع المتظاهرين السلميين.

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