بالفيديو : السلطات الصينية تقوم بــ سحل صينيين من منازلهم للاشتباه بأصابتهم بــ

2020/02/08 | 15:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شدد المسؤولون الصينيون الذين يزداد يأسهم في مدينة ووهان الصينية ، مركز انتشار فيروس كورونا ، من إجراءات السيطرة على السكان المذعورين، ما جعل مدينتهم تعيش في ظروف أشبه بـ حالة حرب مليئة بالرعب، لا سيما أن السلطات بدأت في اعتقال المشتبه بإصابتهم بطريقة عنيفة.

إن السلطات في مدينة ووه...

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