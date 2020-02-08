2020/02/08 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، السبت، اتخاذها التدابير الوقائية وفق تعليمات اللوائح الصحة الدولية بخصوص البواخر القادمة إلى موانئ العراق، فيما دعت الى عدم تصديق الشائعات التي تتحدث عن امكانية تفشي فيروس كورونا عبر الموانئ.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”التعامل مع السفن التي ترسوا بالموانئ العراقية في محافظة البصرة يتم وفق اللوائح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتخذ اجراءات لمنع دخول كورونا الى العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتخذ اجراءات لمنع دخول كورونا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).