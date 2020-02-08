توزيع قطع اراضي على عوائل الشهداء في المثنى

2020/02/08 | 15:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم السبت، عن توزيع قطع اراضِ سكنية بين عوائل الشهداء والجرحى في القوات الأمنية والحشد الشعبي في السماوة.

وقال المحافظ في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، "إننا نطالب الحكومة الاتحادية الى تخصيص الاموال لبناء الدور السكنية لعوائل الشهداء وضمان انجاز معاملاتهم التقاعدية واستحصال حقوقهم بعيداً عن الروتين الاداري".

وبين ان "الفترة القليلة المقبلة ستشهد توزيع قطع اراض سكنية بين العوائل الفقيرة وبقية الشرائح المشمولة بالتوزيع في المحافظة".

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