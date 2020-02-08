انتشال جثة رجل تسعيني ذهب للسباحة بنهر في ذي قار

2020/02/08 | 15:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكر مصدر أمني بقضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار، اليوم السبت، أن الآجهزة الأمنية انتشلت جثة رجل من أحد الانهر في القضاء صباح اليوم.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية في قضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار انتشلت جثة رجل في التسعينيات من عمره من أحد الانهر القريبة على منزله في إحدى قرى القضاء".

وبين المصدر، أن "التحقيقات الأولية أثبتت ان المجنى عليه كان ذاهبا للسباحة في النهر كتقليد طبي للحفاظ على صحته".

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