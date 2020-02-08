ايمن حميد يعلن مغادرة “البشير شو”.. ويكتب رسالة مطولة

2020/02/08 | 15:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مغني الراب والممثل ايمن حميد، احد اعضاء برنامج “البشير شو”، مغادرته العمل مع كادر البرنامج، فيما كتب رسالة مطولة بهذا الشأن.وقال حميد في تدوينة على حسابه في فيسبوك ورصدتها “يس عراق”، إنه “بعد ٣ سنوات من العمل في برنامج البشير شو، وصلنا لنهاية الرحلة، واليوم آني أعلن عن خروجي من […]

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