سرايا السلام تكشف لشفق نيوز المهام الجديدة لأصحاب

2020/02/08 | 15:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف صفاء التميمي المتحدث باسم سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، عن المهام الجديدة لأصحاب "القبعات الزرق" في ساحات الاحتجاج.

ومنذ توصل الصدر إلى اتفاق مع القوى السياسية المقربة من إيران ضمن تحالف "الفتح" لتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة، بدأ أنصاره من أصحاب "القبعات الزرق"، وهم عناصر في السرايا، إلى قمع الاحتجاجات في مسعى لإنهائها.

وعمد "القبعات الزرق" إلى إبعاد المتظاهرين عن المؤسسات الحكومية قبل أن يقتحموا ساحات يعتصم فيها المتظاهرون منذ أشهر باستخدام العنف المفرط بإطلاق الرصاص وطعن المتظاهرين بالسكاكين وضربهم بالهراوات وإحراق خيامهم ما أدى لمقتل وإصابة عشرات المحتجين.

وقال التميمي، في تصريح خاص لشفق نيوز، إن "أصحاب القبعات الزرق، لا يتواجدون داخل ساحات الاحتجاج، بما فيها في ساحة التحرير، وسط بغداد".

وأضاف التميمي، أن "أصحاب القبعات الزرق، يتواجدون حالياً في محيط ساحات الاحتجاج ومداخلها".

وبين أن "مهام أصحاب القبعات الزرق، تتمثل الآن في تأمين مداخل ساحات التظاهر وتفتيش الوافدين عليها، بالتعاون والتنسيق مع القوات الأمنية".

وتعرض الصدر وأنصاره إلى انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق.



واضطر إلى التراجع عن قمع الاحتجاجات بعد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلى ترك المهام الأمنية للقوات الحكومية.

وقتل المئات وأصيب عشرات الآلاف من المتظاهرين منذ بدء احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والأحزاب الحاكمة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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