الصدر يعلن

2020/02/08 | 15:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن ما أسماه ميثاق "ثورة الاصلاح"، وفيما دعا الى انسحاب (القبعات الزرق) وتسليم امر حماية المتظاهرين السلمي...

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