 مقتل إرهابيين حاولا التعرض على مقر أمني في مطيبيجة شرق سامراء 

2020/02/08 | 15:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، السبت، قتل "إرهابيين" حاولا التعرض على مقر أمني في منطقة مطيبيجة شرق سامراء ....

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