2020/02/08 | 15:56 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، السبت، قتل "إرهابيين" حاولا التعرض على مقر أمني في منطقة مطيبيجة شرق سامراء ....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل إرهابيين حاولا التعرض على مقر أمني في مطيبيجة شرق سامراء ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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