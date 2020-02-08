محمد توفيق علاوي يعتزم زيارة كردستان لبحث ها الملف

2020/02/08 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اعلن رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، السبت (08 شباط 2020)، ان رئيس مجلس ا...





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