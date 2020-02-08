نقل تدريبات الشرطة الى ملعب أربيل الثانوي بسبب فيضان في ملعب برايتي

2020/02/08 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف المكتب الاعلامي لنادي الشرطة، السبت، (8شباط 2020)، عن نقل تدريبات فريق الشرطة من ملعب برايتي الى ملعب اربيل الثانوي، وذلك بسبب الفيضانات التي تعرض لها الاول من سوء الاحوال الجوية في اقليم كردستان.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نظراً للظروف الجوية، وتعرض ملعب برايتي الى فيضان تقرر نقل الوحدة التدريبية لفريق الشرطة الى الملعب الثانوي لنادي أربيل، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت على ان تكون الوحدة التدريبية مفتوحة للاعلام لمدة (١٥) دقيقة".

وتنتظر الشرطة مباراة مهمة امام استقلال طهران الايراني يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا على ملعب فرانسوحريري في اربيل .

وكان الاتحاد الآسيوي بكرة القدم قد وافق على تغيير توقيت اللقاء من الساعة السابعة مساءً الى الخامسة والنصف يوم الاثنين المقبل وبحسب طلب ادارة الشرطة وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية.

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وعرض التلفزيون الروسي

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