الصدر يوجه القبعات الزرقاء بالانسحاب من ساحات التظاهر وتسليمها للقوات الأمنية

2020/02/08 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (08 شباط 2020)، أصحاب القبعات الزرقاء بالانسحاب من ساحات التظاهر، وتسليم امر حماية المتظاهرين والساحات للقوات الأمنية.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على حاسبه الرسمي بـ"توتير"، إن "هذه النقاط تمثل ميثاق ثورة الاصلاح".

وفيما يلي نص الميثاق:

أولا: الاستمرار على سلمية المظاهرات

وهذا يعني ما يلي: 1- عدم اجبار اي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقا.

۲- عدم قطع الطرق والاضرار بالحياة العامة

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3- عدم منع الدوام في المدارس كافة واما الجامعات وما يعادلها فيكون اختيارية ومن دون اجبار على الدوام وعدمه.

4- عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقا.

5- اخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من اي مظاهر التسليح..



وينطبق ذلك على المولوتوف والقاعات والعصي وغيرها مطلقا وذلك بتسليمها للقوات الامنية.

ثانيا: ادارة المظاهرات من الداخل والتخلي عن المتحكمين بها من الخارج مطلقا.

ثالثا: عدم تسييس المظاهرات لجهات داخلية او خارجية حزبية كانت ام غيرها.

رابعا: اعلان البراءة من المندسين والمخربين والتي اشارت لها المرجعية وغيرها من القيادات الدينية والعشائرية وما شاكلها.

خامسا: توحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق.

سادسا: العمل على تشكيل لجان من داخل المظاهرات من اجل المطالبة بالافراج عن المعتقلين والمختطفين والتحقيق الجدي في قضية شهداء الاصلاح الذين سقطوا خلال المظاهرات.

سابعا: العمل على ايجاد ناطق رسمي للمظاهرات.

ثامنا: عدم التعدي على القوات الامنية ومنها (شرطة المرور) مطلقا..



وتقديم المعتدين سابقا او لاحقا للقوات الامنية فورا.

تاسعا: مراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الامكان وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام واخلاء اماكن الاحتجاجات من المسكرات الممنوعة والمخدرات وما شاكلها.

عاشراً: انسحاب (القبعات الزرق) وتسليم امر حماية المتظاهرين السلميين) والخيام بيد القوات الامنية المسلحة..

حادي عشر: تحديد اماكن التظاهر عموما والاعتصام خصوصا ومن خلال موافقات رسمية وبالتنسيق مع القوات الامنية بصورة مباشرة.

ثاني عشر: الالتزام بتوجيهات المرجعية والقيادات الوطنية لزام.

ثالث عشر: طرد كل من يثير الفتنة الداخلية والطائفية وكل من يعتدي على الذات الإلهية او الاعراف الدينية والاجتماعية وما شاكل ذلك.

رابع عشر: يكون يوم الجمعة يوما لتظاهرات عراقية حاشدة من دون الاعلان عن أي انتماء لغير العراق ومن دون التفرقة بهتاف او فعل او لافتة او ما شابه ذلك.

خامس عشر: التحقيق بحادثة (الوثبة) و (مرقد السيد الحكيم) و (حادثة ساحة الصدرين) و مجزرة الناصرية وما شابهها في جميع المحافظات.

سادس عشر: عدم تدخل المتظاهرين في امور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسات من هنا وهناك فلذلك جهات خاصة تقوم بها فضلا عن غيرها.

سابع عشر: عدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المؤقتة..



ففيه تشويه السمعة الثورة الإصلاحية.

ثامن عشر: اعطاء اهمية لتجمع طلبة الجامعات ففيه نصرة للإصلاح وعدم التعدي عليهم او مضايقتهم ما داموا سلميين.



والاستمرار بذلك الى حين اجراء الانتخابات المبكرة.

بغداد اليوم- خاص

اعلن رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، السبت (08 شباط 2020)، ان رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة محمد علاوي سيزور الاقليم قريبا بهدف التحاور مع الكرد.

ونقل الموقع الرسمي لل

بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، السبت، (8 شباط 2020)، إلى طرح ناطق رسمي للتظاهرات السلمية في العراق.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على حاسبه الرسمي بـ"توتير"، إن هذه النقاط تمثل ميثاق ثورة الاصلاح".

وفيما يل

بغداد اليوم-بغداد

نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (08 شباط 2020)، 18 نقطة أسماها بـ "ميثاق ثورة الإصلاح"، فيما دعا الى طرح ناطق رسمي للتظاهرات وانسحاب أصحاب القبعات الزرقاء وتسليم امر حماية التظاهرات الى القوات الأمنية.

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