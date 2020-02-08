مهاتير محمد: خطة ترامب غير مقبولة وتتجاهل مشاعر ملايين المسلمين

2020/02/08 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، عن رفضه التام لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، محذرا من عواقبها المحتملة.ووصف مهاتير، وهو أكبر زعيم دولة سنا على مستوى العالم (94 عاما)، أثناء المؤتمر الثالث لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” في كوالالمبور اليوم السبت، خطة السلام الأمريكية بأنها “غير مقبولة إطلاقا” و”غير […]

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