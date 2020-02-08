2020/02/08 | 16:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهاتير محمد: خطة ترامب غير مقبولة وتتجاهل مشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 16:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهاتير محمد: خطة ترامب غير مقبولة وتتجاهل مشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهاتير محمد: خطة ترامب غير مقبولة وتتجاهل مشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).