ناحية العظيم في ديالى تتحول من زراعة الحنطة والشعير إلى البطاطا والنتائج مشجعة للغاية

2020/02/08 | 16:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شهدت ناحية العظيم في محافظة ديالى زراعة محصول البطاطا في تجربة فريدة من نوعها على مستوى المحافظة.وقال مصدر زراعي إن “ناحية العظيم شمال بعقوبة تشتهر بزراعة محصولي الحنطة والعشير اضافة الى محصول الرقي لكن لجأ في الاونة الاخيرة … Readmore

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