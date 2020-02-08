2020/02/08 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تصريحها «تربيتى خلتنى مؤدبة زيادة»..رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل (المستقلة) – منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية «رانيا يوسف» تريند محرك البحث جوجل فى مصر، بعدما حلت ضيفة ضيفة برنامج «أسرار النجوم»، الذي تقدمه الإعلامية «إنجي علي» عبر أثير إذاعة نجوم إف إم، وصرحت رانيا خلال اللقاء بعدد من التصريحات ، جعلتها حديث رواد […]

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