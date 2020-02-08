فيديو- نوال الزغبي في مفاجأة.. مين حبيبي أنا؟

2020/02/08 | 16:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الزمان مفاجأة قوية جهزتها النجمة اللبنانية نوال الزغبي، للمطرب وائل كفوري خلال حفل الأخير في المكسيك.النجمة الذهبية فاجأت ملك الرومانسية، وصعدت على المسرح وسط تصفيق شديد من الحضور، حيث استقبلها كفوي استقبالا حارا بالأحضان والقبلات، وهو ما عكس قوة صداقتهما، ليفاجئ الثنائي الجميع بتقديم الديو الغنائي الشهير «مين حبيبي أنا».وعلى الرغم من […]

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