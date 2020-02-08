ماذا قال الشاعر العراقي المتمرد حسين مردان لعبد الكريم قاسم الذي دعاه أن يكون رئيس وزراء لساعتين؟

2020/02/08 | 16:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: روى الإذاعي الراحل المعروف محمد علي كريم*: حين استدعى من الإذاعة الشاعر المتمرد حسين مردان وفي جلسة مرح عرض عليه ان يكون رئيسا للوزراء لمدة ساعتين، وأن بحتل مكانه خلف مكتب الرئيس ويجيب على المكالمات الهاتفية ويأمر رجال الحماية … Readmore

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