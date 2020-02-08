2020/02/08 | 16:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار الحلبوسي لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختيار الحلبوسي لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختيار الحلبوسي لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).