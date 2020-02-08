الكهرباء: ملتزمون بمدة الاستثناء الأميركي بشأن الغاز الإيراني .. هذه خطتنا الجديدة

2020/02/08 | 16:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، التزام العراق بمدد الاستثناء التي حصل عليها من الولاي...

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