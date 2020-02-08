محمد علاوي يزور إقليم كوردستان

2020/02/08 | 16:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الاتحادي المكلف محمد علاوي

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