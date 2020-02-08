​الحلبوسي خلال جلسة البرلمان العربي: هذا هو موقف العراق من صفقة القرن


​الحلبوسي خلال جلسة البرلمان العربي: هذا هو موقف العراق من صفقة القرن
2020/02/08 | 16:17 - المصدر: NRT عربية
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