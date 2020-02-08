حاتم الجوهرى - تطبيع السودان والأفق السياسي لدولة ما بعد الاستقلال

2020/02/08 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى جاء لقاء رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو مؤخرا بعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في سودان "ما بعد الثورة"؛ وما نتج عنه من تصريحات تتحدث عن تطبيع العلاقات بينهما ليثير بوضوح إشكالية الأفق السياسي والحضاري لـ"دولة ما بعد الاستقلال" في العالم العربي، وكذلك فلسفتها لتصور وجودها في العالم ومحددات بناء شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية، وافتقاد فكرة مركزية ضابطة تحكم وجود الدولة وتنظم حركتها.......

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