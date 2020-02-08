عبدالرزاق دحنون - مصحف جدي

2020/02/08 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون في صغري، أوائل سبعينات القرن العشرين، وقبل صلاة الفجر، كنتُ استيقظ على صوت تلاوة المصحف يأتيني عبر نافذة صغيرة من غرفة جدي الوحيدة التي يسكن فيها.وكان بيتنا ملاصقاً لبيته.كان بيت جدي فيما مضى يتألف من ثلاث غرف وقبو، شغلت جدتي القبو مع مدفأة الحطب والساعة العربية التي تدور عقاربها على وقت لا ندركه نحن الصغار ونقول لجدتي زينب: كم الساعة الآن؟ تنظر في ساعتها وتقول واثقة من وقتها: الرابعة.ونضحك من ......

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